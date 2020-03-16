Пограничная полиция: пассажиропоток продолжает сокращаться

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С 9 по 15 марта в пунктах пропуска по стране было зарегистрировано 237 144 пересечений, из которых наибольшее количество – 125 102 пересечения – в направлении въезда в Молдову. Это на 20% меньше по сравнению с общим числом пересечений, зарегистрированным в первую неделю марта.

На границе продолжают применяться необходимые меры, направленные на уменьшение риска распространения коронавирусной инфекции, включая индивидуальные меры защиты персонала.

Отслеживаются лица, вернувшиеся из зон заражения COVID-19;

Выявляются и изолируются граждане, у которых есть симптомы коронавирусной инфекции;

Каждый въезжающий в страну проходит проверку и информируется о необходимости правильно заполнять эпидемиологические листы, а также о санкциях в случае несоблюдения мер профилактики коронавируса.

Пограничная служба также напоминает гражданам о закрытых КПП:

С 14 марта временно закрыты пункты пересечения молдо-румынской границы “Оанча-Кагул” и “Рэдэуць-Прут-Липкань”.

С 16 марта приостанавливается деятельность 36 пунктов пропуска на молдо-украинской границе, а с 17 марта с украинской стороны будут закрыты и другие пункты пропуска.

Также с 17 марта будут закрыты все коммерческие авиарейсы в любых направлениях.