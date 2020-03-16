Пограничная полиция: пассажиропоток продолжает сокращаться

Пограничная полиция: пассажиропоток продолжает сокращаться

С 9 по 15 марта в пунктах пропуска по стране было зарегистрировано 237 144 пересечений, из которых наибольшее количество – 125 102 пересечения – в направлении въезда в Молдову. Это на 20% меньше по сравнению с общим числом пересечений, зарегистрированным в первую неделю марта.

На границе продолжают применяться необходимые меры, направленные на уменьшение риска распространения коронавирусной инфекции, включая индивидуальные меры защиты персонала.

  • Отслеживаются лица, вернувшиеся из зон заражения COVID-19;
  • Выявляются и изолируются граждане, у которых есть симптомы коронавирусной инфекции;
  • Каждый въезжающий в страну проходит проверку и информируется о необходимости правильно заполнять эпидемиологические листы, а также о санкциях в случае несоблюдения мер профилактики коронавируса.

Пограничная служба также напоминает гражданам о закрытых КПП:

  • С 14 марта временно закрыты пункты пересечения молдо-румынской границы “Оанча-Кагул” и “Рэдэуць-Прут-Липкань”.
  • С 16 марта приостанавливается деятельность 36 пунктов пропуска на молдо-украинской границе, а с 17 марта с украинской стороны будут закрыты и другие пункты пропуска.
  • Также с 17 марта будут закрыты все коммерческие авиарейсы в любых направлениях.
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