Пограничная полиция нашла в документах автоледи грамматические ошибки (ФОТО)

Проходя пограничный контроль, женщина предоставила поддельную доверенность, в которой были обнаружены грамматические ошибки, фальшивая печать и неверный адрес нотариальной конторы, где якобы был составлен документ.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован на КПП Бричень, когда контроль проходила 31-летняя гражданка Молдовы, управлявшая автомобилем Volkswagen Golf, зарегистрированным в Польше. Проводя контроль документов, пограничники обнаружили некоторые несоответствия её доверенности на транспортное средство с оригиналом. Нарушительница подтвердила, что не присутствовала у нотариуса при составлении документа и не знает, при каких обстоятельствах он был получен.

Кроме этого, в тот же день Пограничная полиция зарегистрировала ещё две попытки пересечь госграницу с поддельными документами. Так, 37-летний обладатель румынского гражданства проходил пограничный контроль на КПП Скулень, будучи за рулём автомобиля Audi A6 с болгарскими номерами. Мужчина предоставил неполный комплект документов, необходимых для прохождения госграницы. В связи с этим органы правопорядка решили провести тщательную проверку данного гражданина, в результате чего выяснили, что две недели назад этот же мужчина пытался въехать в Молдову на этом же автомобиле без свидетельства о регистрации транспортного средства. В итоге мужчина всё же предоставил свидетельство, правда, первая же его проверка выявила явные признаки фальсификации. Позже нарушитель признался, что составил документ, прибегнув к платной помощи неизвестного человека.

Ещё один поддельный документ нашли у гражданина Украины, который также направлялся в Молдову на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter. Он предоставил пограничникам поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства, а дополнительная проверка показала, что автобус не прошёл техосмотр. В свою защиту водитель сказал, что не знает о подделке и законно прошёл технический осмотр.

Все поддельные документы были направлены на экспертизу. По факту фальсификации были составлены протоколы. Нарушителям грозит штраф в размере до 32 500 леев, общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы до 2-х лет.