Пограничная полиция: “Леушены” остаётся самым загруженным КПП

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В пунктах пересечения поток лиц составил 80 512. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на въезд в Республику Молдова – 41 179.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 44 896 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 16 604.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 15 322 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 823 пересечения,

КПП «Тудора» – 6 928 пересечений,

КПП «Кагул» – 6 917 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 738 пересечений,

КПП «Паланка» – 6 618 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 725 пересечений,

КПП «Скуляны» – 3 509 пересечений.