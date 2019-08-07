Пограничная полиция: более 75 000 человек за сутки пересекли границу

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За последние 24 часа в пунктах пересечения поток лиц составил 75 108. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на въезд в Республику Молдова – 38 207.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 41 726 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 16 234.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 14 456 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 11 885 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 753 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 721 пересечение,

КПП «Атаки» – 5 140 пересечений,

КПП «Кагул» – 4 974 пересечения,

КПП «Тудора» – 4 047 пересечений.