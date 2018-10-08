Пограничная полиция: более 30 иностранцев получили отказ во въезде в Молдову

В период с 1 по 7 октября Пограничная полиция зарегистрировала 180 нарушений и задокументировала 187 человек, нарушивших пограничные и миграционные законы Республики Молдова.

Так, по данным ведомства, за отчётный период были зарегистрированы следующие нарушения:

– 32 человека нарушили пограничную зону;

– 32 иностранных гражданина нарушили режим пребывания в РМ;

– 102 водителя нарушили правила перевозки пассажиров;

– 14 попыток незаконного ввоза товара.

Кроме этого, за отчётный период было получено 150 предупреждений, 14 из которых – по линии Интерпола, а 136 – по информации, полученной от национальных правоохранительных органов.

Примечательно также, что за указанный период 33 иностранных гражданина и 43 транспортных средства получили отказ во въезде в РМ. В течение недели сотрудники Пограничной полиции заполнили 50 протоколов, которые предусматривают наложение штрафов в размере 170 000 леев.

Сотрудники Пограничной полиции провели 8 встреч с представителями пограничных властей Украины и Румынии с целью обмена информацией и получения-сдачи преступников.

Всего за этот период пассажиропоток на КПП страны составил 388 403 пересечений, из которых 194 290 – по направлению на выезд из страны. Кроме этого, границу пересекло 95 753 транспортных средств, из которых 49 018 зарегистрированы за рубежом.