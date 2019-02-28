Пограничная полиция: 8 водителей проигнорировали правила использования виньеток

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

7 человек нарушили режим КПП;

2 попытки незаконной перевозки товаров;

8 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

8 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 40 486 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 21 245. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 997 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 930 пересечений, среди которых 5 790 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 732 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 749 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 673 пересечения,

КПП «Атаки» – 4 493 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 993 пересечения,

КПП «Кагул» – 2 211 пересечений,

КПП «Крива» – 1 856 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 666 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 386 пересечений,

КПП «Вулканешты» – 991 пересечение.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.