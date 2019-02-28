Пограничная полиция: 8 водителей проигнорировали правила использования виньеток

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 7 человек нарушили режим КПП;
- 2 попытки незаконной перевозки товаров;
- 8 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 8 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 40 486 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 21 245. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 997 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 930 пересечений, среди которых 5 790 автомобилей с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 732 пересечения,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 749 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 673 пересечения,
- КПП «Атаки» – 4 493 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 2 993 пересечения,
- КПП «Кагул» – 2 211 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 856 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 666 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 386 пересечений,
- КПП «Вулканешты» – 991 пересечение.
Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.
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