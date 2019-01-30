Пограничная полиция: 5 автовладельцев проигнорировали правила использования виньетки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 2 человека нарушили режим КПП;
- 1 попытка пересечь границу по поддельным документам;
- 1 случай незаконной перевозки товаров;
- 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.
В пунктах пересечения поток лиц составил 35 803 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 18 768. Из общего числа людей, пересекающих границу, 20 832 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 718 пересечений.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 6 608 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 4 611 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 233 пересечения,
- КПП «Атаки» – 3 995 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 008 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 016 пересечений,
- КПП «Крива» – 1 842 пересечения,
- КПП «Костешты» – 1 309 пересечений,
- КПП «Паланка» – 892 пересечения,
- КПП «Тудора» – 882 пересечения.
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