Пограничная полиция: 5 автовладельцев проигнорировали правила использования виньетки

Пограничная полиция: 5 автовладельцев проигнорировали правила использования виньетки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 2 человека нарушили режим КПП;
  • 1 попытка пересечь границу по поддельным документам;
  • 1 случай незаконной перевозки товаров;
  • 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 35 803 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 18 768. Из общего числа людей, пересекающих границу, 20 832 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 9 718 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 6 608 пересечений,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 4 611 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 233 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 3 995 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 008 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 2 016 пересечений,
  • КПП «Крива» – 1 842 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 1 309 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 892 пересечения,
  • КПП «Тудора» – 882 пересечения.
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