Пограничная полиция: 30 иностранных граждан получили отказ во въезде в Молдову

В период с 24 по 30 сентября Пограничная полиция зарегистрировала 77 нарушений и задокументировала 87 человек, нарушивших пограничные и миграционные законы Республики Молдова.

Так, по данным ведомства, за отчётный период были зарегистрированы следующие нарушения:

– 36 человек нарушили пограничную зону;

– 27 иностранных граждан нарушили режим пребывания в РМ;

– 6 водителей нарушили правила перевозки пассажиров;

– 9 попыток незаконного ввоза товара.

Кроме этого, за отчётный период было получено 127 предупреждений, 18 из которых – по линии Интерпола, а 109 – по информации, полученной от национальных правоохранительных органов. Примечательно также, что за указанный период 30 иностранных граждан и 37 транспортных средств получили отказ во въезде в РМ.

В течение недели сотрудники Пограничной полиции заполнили 38 протоколов, которые предусматривают наложение штрафов в размере 65 450 леев. Сотрудники Пограничной полиции провели 10 встреч с представителями пограничных властей Украины и Румынии с целью обмена информацией и получения-сдачи преступников.

Всего за этот период пассажиропоток на КПП страны составил 395 198 пересечений, из которых 202 592 – по направлению на выезд из страны. Кроме этого, границу пересекло 95 753 транспортных средств, из которых 49 018 зарегистрированы за рубежом.