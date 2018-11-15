Пограничная полиция: 21 автовладелец проигнорировал правила использования виньетки

Пограничная полиция: 21 автовладелец проигнорировал правила использования виньетки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение последних суток зарегистрировали следующие нарушения:

  • незаконное пересечение молдо-украинской границы;
  • 7 человек нарушили режим пограничной зоны и КПП;
  • 2 нарушения правил перевозки;
  • 7 поддельных документов обнаружены при пограничном контроле;
  • 2 иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 21 водитель проигнорировал правила использования виньетки;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 44 940 переходов. Наибольшее количество переходов было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова — 23 158. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 189 человек были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 327 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 969 пересечений,
  • КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 259 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 437 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 923 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 827 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 2 754 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 447 пересечений,
  • КПП «Крива» – 2 251 пересечение,
  • КПП «Костешты» – 1 936 пересечений,
  • КПП «Вулканешты» – 1 284 пересечения.

Пограничная полиция напоминает о том, что КПП «Паланка» временно не работает в связи с проведением строительных работ в данной зоне. Таким образом, с 5 ноября по 21 декабря поток пассажиров и транспортных средств будет направлен в ближайший пункт пересечения – КПП «Тудора-Староказачье». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md