Пограничная полиция: 21 автовладелец проигнорировал правила использования виньетки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение последних суток зарегистрировали следующие нарушения:

незаконное пересечение молдо-украинской границы;

7 человек нарушили режим пограничной зоны и КПП;

2 нарушения правил перевозки;

7 поддельных документов обнаружены при пограничном контроле;

2 иностранных гражданина превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

21 водитель проигнорировал правила использования виньетки;

1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 44 940 переходов. Наибольшее количество переходов было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова — 23 158. Из общего числа людей, пересекающих границу, 27 189 человек были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 327 пересечений.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 969 пересечений,

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 259 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 437 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 923 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 827 пересечений,

КПП «Тудора» – 2 754 пересечения,

КПП «Кагул» – 2 447 пересечений,

КПП «Крива» – 2 251 пересечение,

КПП «Костешты» – 1 936 пересечений,

КПП «Вулканешты» – 1 284 пересечения.

Пограничная полиция напоминает о том, что КПП «Паланка» временно не работает в связи с проведением строительных работ в данной зоне. Таким образом, с 5 ноября по 21 декабря поток пассажиров и транспортных средств будет направлен в ближайший пункт пересечения – КПП «Тудора-Староказачье». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» в течение 2-х месяцев будет затруднено.