Пограничная полиция: 18 водителей проигнорировали правила использования виньеток

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

13 человек нарушили режим КПП;

1 попытка предъявить поддельные документы;

4 попытки незаконного провоза товаров;

1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;

18 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

2 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 40 823. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 890. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 373 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 301 пересечение, среди которых 5 772 автомобиля с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 264 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 211 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 031 пересечение,

КПП «Атаки» – 4 443 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 448 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 333 пересечения,

КПП «Паланка» – 1 923 пересечения,

КПП «Крива» – 1 625 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 625 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 085 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.