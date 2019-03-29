Пограничная полиция: 18 водителей проигнорировали правила использования виньеток

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 13 человек нарушили режим КПП;
- 1 попытка предъявить поддельные документы;
- 4 попытки незаконного провоза товаров;
- 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Молдовы;
- 18 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 2 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 40 823. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 890. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 373 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 301 пересечение, среди которых 5 772 автомобиля с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 264 пересечения,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 211 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 5 031 пересечение,
- КПП «Атаки» – 4 443 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 448 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 333 пересечения,
- КПП «Паланка» – 1 923 пересечения,
- КПП «Крива» – 1 625 пересечений,
- КПП «Костешты» – 1 625 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 085 пересечений.
В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.
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