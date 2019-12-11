Погоня завершилась в болоте: водитель трактора пытался скрыться от полиции (ФОТО)

Погоня завершилась в болоте: водитель трактора пытался скрыться от полиции (ФОТО)

Водитель трактора пытался скрыться от погони полиции, но попал в ДТП. Инцидент произошёл 10 декабря в Бричанском районе.

По словам свидетеля произошедшего, полицейские приказали водителю трактора остановиться, однако он проигнорировал требование. В связи с этим правоохранители поехали за ним. Пытаясь сбежать, мужчина не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с трассы в овраг. Трактор застрял в болоте.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются, передаёт echipa.md.

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