Погоня в Бельцах: наглый водитель наехал полицейскому на ногу, пытаясь скрыться от преследования (ВИДЕО)

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В Бельцах произошла ночная погоня. Две машины полиции догоняли водителя, который отказался предоставить документы и наехал на ногу офицера. Очевидцы запечатлели на видео момент погони в районе центрального парка, по улице Михая Витязула.

Пресс-секретарь Бельцкого инспектората полиции Жанна Молчанова рассказала, что инцидент произошел 2 октября. Всё началось с того, что сотрудники полиции остановили автомобиль Opel Zafira, за рулём которого был 33-летний мужчина. Его попросили предъявить документы. Выполнить это требование он отказался и решил скрыться, наехав при на ногу сотруднику полиции. За ним бросились в погоню. Спустя какое-то время его догнали на улице Достоевского. Водителя задержали, передаёт esp.md.

– Полицейский получил небольшие травмы. Водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. По этому делу начат уголовный процесс, по результатам которого будет установлено наказание для мужчины, — сообщила Жанна Молчанова.