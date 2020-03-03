Погоня из Бельц до Варницы: двое подростков угнали машину и поставили “на уши” полицию (ВИДЕО)

Погоня из Бельц до Варницы: двое подростков угнали машину и поставили “на уши” полицию (ВИДЕО)

Двое подростков из Бельц доехали на угнанном автомобиле до Приднестровья. Полицейские преследовали их из северной столицы до самой Варницы. 

Согласно полученным данным, патрульные Бельц заметили машину, которая ехала хаотично. Они приказали водителю остановиться, однако требование было проигнорировано. Началась погоня, передаёт unimedia.info.

С полицией на хвосте нарушители доехали до приднестровского региона через таможенный пост в селе Бычок. Правоохранителям удалось остановить нарушителей только при помощи «ежей». Оказалось, что в машине находились подростки. Они угнали автомобиль.

Несовершеннолетних задержали. Им грозит уголовное наказание за угон транспортного средства.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md