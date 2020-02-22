Погодный рекорд в Молдове: такой высокой температуры не было ни разу за последние 125 лет (ГРАФИК)

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В 2019 году в Республике Молдова был побит погодный рекорд. Средняя температура воздуха составила +10,6..+12,6 градуса. По данным синоптиков, норма была превышена на 2,1 – 3,2 градуса.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, погодный рекорд был зарегистрирован на большей части территории страны впервые за последние 125 лет, то есть с тех пор, как стали проводиться наблюдения, передаёт tv8.md.

Так, средняя температура в прошлом году составила +12,2 градуса, что на 2,7 градуса выше нормы. В связи с этим 2019 год разместился на первом месте в графике годов, когда была отмечена высока среднегодовая температура воздуха.