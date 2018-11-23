Погода в выходные: синоптики обещают до -12 ночью

Погода в выходные: синоптики обещают до -12 ночью

Согласно прогнозам метеорологов, в эти выходные в Молдове ударят лютые морозы. Температура в северном регионе страны в ночное время суток может опуститься до -12.

Согласно прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, дневной максимум в центральных районах страны в субботу составит +1..+4 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов. В воскресенье днем обещают +3..+6 градусов, а ночью температура воздуха составит -5 градусов Цельсия.

На юге в субботу столбики термометров днём не поднимутся выше +5 градусов, а ночью термометр покажет -10 градусов. В северном регионе температура составит 0..+3, а ночью жителям северной части Молдовы стоит приготовиться к -12 градусам. Осадки ожидаются с начала следующей недели.

Ранее мы сообщали, что в Молдове была зарегистрирована первая жертва холодов: в Бельцкую больницу поступил бездомный мужчина с признаками обморожения.

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