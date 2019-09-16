Погода в Молдове резко изменится: синоптики прогнозируют похолодание

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Осень вступает в свои права резким снижением температуры. Синоптики предупреждают о похолодании.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы (ГГС), с завтрашнего дня средняя температура воздуха днём не будет превышать отметку в +25˚С, а ночью достигнет +5˚С. Эта тенденция сохранится и в ближайшие дни, а в пятницу и субботу ожидаются +18˚С на юге и +16˚С на севере страны. Ночью температура воздуха снизится до +3˚С. Также ожидается переменная облачность, без осадков. Только на севере страны во вторник и среду вероятны кратковременные дожди, передаёт moldpres.md.

Погода на этой неделе, по мнению специалистов ГГС, соответствует летнему сезону, который в среднем продолжается до 12-23 сентября, когда средняя дневная температура превышает +15ºC. В ГГС отметили, что небольшое похолодание свойственно данному периоду, и нас еще ждут теплые осенние дни.