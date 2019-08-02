Погода в Молдове резко изменится: синоптики прогнозируют ливни, грозы и дожди с градом

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Август начинается с капризов природы. После предупреждений о жаре, пожарной опасности и гидрологической засухе, в последующие дни нас ждет неустойчивая погода. Об этом сообщает Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС).

По прогнозам синоптиков, днем 3 августа и ночью 4 августа на большей части территории ожидаются грозы, вечером сильные ливни (15-45 л/м2), местами с градом и шквалистым ветром до 15-20 м/с. В последующие дни температура воздуха будет около +26ºС, но, начиная со вторника, 6 августа, погода вновь станет жаркой, передаёт moldpres.md.

Кроме того, в связи с ливневыми дождями, Гидрологический центр ГКС прогнозирует на 3-4 августа образование склоновых стоков, что может привести к локальным подтоплениям. В связи с этим местные власти и экономических агентов, в подчинении которых находятся водохранилища, предупреждают о необходимости мониторинга состояния плотин, мостов и путей отвода воды.