Погода в Молдове резко изменится: синоптики объявили жёлтый код в связи с сильным ветром

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Недолго пришлось радоваться хорошей погоде жителям Молдовы. С сегодняшнего дня в силу вступает жёлтый код – на всей территории страны ожидается сильный ветер.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 21 февраля, на большей части территории ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. В стране резко похолодает, а завтра, 22 февраля, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Это будет ощутимо, так как всего несколько дней назад жителей страны радовала солнечная и тёплая погода, а столбики термометров достигали отметки +16 градусов.

Сегодня, 21 февраля, в центральных районах страны будет всё ещё тепло – до +10 градусов днём, а ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. А в выходные дни резко похолодает, и температура с отметкой минус сохранится и в дневное время суток. Так, в субботу, 23 февраля, в центре страны температура составит от -1 до -4 днём и до -7 ночью. А в воскресенье, 24 февраля, от -3 до 0.

На юге и севере страны ситуация будет похожей, температура со знаком минус в дневное время суток будет отмечаться в субботу и воскресенье. А на севере осадки ожидаются не только в пятницу, но и в субботу.