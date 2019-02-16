Погода радует: синоптики обещают тепло и на следующей неделе

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Государственная гидрометеорологическая служба сообщает, что вторая половина февраля будет отличаться весенними температурами. Местами ожидается переменная облачность, однако в дневное время, в основном, будет солнечно.

По словам метеорологов, самым тёплым днём будет воскресенье. Столбики термометров по всей стране покажут 11-13 градусов тепла днём и 3-5 градусов ночью, пишет nordnews.md.

В понедельник немного похолодает, однако плюсовые температуры сохранятся. Таким образом, на следующей неделе средние температуры будут в районе 6-9 градусов тепла днём и 1-3 градусов ночью. Лишь во вторник и среду температуры опустятся ночью ниже нуля в северных и центральных районах страны.