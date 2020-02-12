Погода продолжает удивлять: в Молдове досрочно наступит весна

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Весенняя погода ожидается в Молдове в середине февраля. Синоптики прогнозируют, что на следующей неделе температура воздуха в стране поднимется в дневное время суток до +15 градусов, что на 10 градусов выше нормы в соответствующий период года. В ночное время суток столбики термометров не опустятся ниже 0 градусов.

По мнению синоптиков, потепление в Молдове связано с наступлением тёплых воздушных масс. Температура воздуха начнёт подниматься уже к концу текущей неделе. Так, в выходные термометры покажут температуру от +4 до +9 градусов в дневное время суток. Самая низкая температура будет отмечена на севере страны – до -3 градусов ночью, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что 2 февраля этого года была зарегистрирована самая тёплая февральская погода за время проведения метеорологических исследований. В тот день днём было зарегистрировано +15 градусов. Последний раз тёплая погода в феврале фиксировалась в 2008 году, когда дневная температура воздуха составила +13 градусов.