Погода продолжает удивлять: синоптики зарегистрировали самую морозную ночь на 30 ноября за последние 36 лет

В Молдове была зарегистрирована самая морозная ночь на 30 ноября за последние 36 лет и самое морозное утро 30 ноября за последние 5 лет.

В столице утром температура составила -14 градусов, а холоднее всего было в Сороках, где столбики термометров опустились до -16 градусов, пишет protv.md. По данным синоптиков, самая холодная ночь на 30 ноября была зафиксирована в Сороках, где термометры показали -16 градусов. Такая низкая температура в конце ноября регистрировалась последний раз по меньшей мере 5 лет назад.

В столице сегодня утром термометры показали -14 градусов. Так холодно в столице в конце ноября было в 1999 году. В ближайшие дни синоптики прогнозируют осадки в виде снега.