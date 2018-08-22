Погибший при обрушении моста в Генуе молдаванин доставлен на родину (ФОТО)

Погибший при обрушении моста в Генуе молдаванин доставлен на родину (ФОТО)

Как сообщил Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям, бездыханное тело 44-летнего мужчины было привезено в Молдову минувшей ночью.

Все расходы по доставке тела взяло на себя правительство Молдовы. Также семье погибшего будет оказана помощь в проведении похорон.

Напомним, 44-летний гражданин Молдовы Анатолий Малай трагически погиб при обрушении моста в итальянском городе Генуя. У мужчины осталась большая семья: супруга и трое детей, одному из которых всего год.

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