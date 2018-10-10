Погибших во время взрыва на Рышкановке женщину с ребёнком провожают в последний путь (ФОТО)

Погибших во время взрыва на Рышкановке женщину с ребёнком провожают в последний путь (ФОТО)

Сегодня в Кишинёве проходят похороны 30-летней женщины и её 4-летнего сына, которые погибли в результате взрыва в жилом доме на Московском проспекте.

Жертвы трагедии будут похоронены на кладбище Святого Лазаря, пишет publika.md. Попрощаться с погибшими пришли десятки людей. Пришедшие выразили свои соболезнования отцу семейства, который чудом выжил во время взрыва.

Стоит отметить, что погибшая преподавала государственный язык и литературу в университете имени Иона Крянгэ. Её супруг – уроженец Камеруна.

Напомним, что бездыханные тела погибших были извлечены спустя приблизительно 24 часа после взрыва. До того момента спасатели работали над укреплением здания, так как конструкция могла рухнуть в любой момент. По предварительным выводам специалистов, взрыв произошёл в результате утечки газа.

В результате взрыва погибли также 77-летние супруги из Израиля. Мужчина был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм, а женщину нашли под завалами.

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