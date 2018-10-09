Погибшие во время взрыва на Рышкановке супруги из Израиля приехали в Кишинёв, чтобы навестить сына и внучку

77-летние супруги из Бат-Яма приехали в Кишинёв, чтобы навестить сына и внучку, родившуюся полгода назад, и остановились в том самом доме, в котором 6 октября прогремел мощный взрыв.

Их дочь Александра рассказывает, что родители никогда не разлучались, они родились в один месяц и даже в одном и том же роддоме – вместе они и погибли, пишет vesty.co.il.

– Мама и папа познакомились в школе, с тех пор не никогда расставались. Они вместе с 14 лет и были счастливы вместе. Два года назад мы праздновали их золотую свадьбу, – вспоминает Александра – дочь Владимира и Ирины, погибших в результате взрыва.

Супруги из Израиля остановились в Кишиневе в квартире, которую снял для них сын. Квартира находилась в том же здании, где жил сам молодой человек.

– Из того, что мы знаем, мама и папа были на 15 этаже, кто-то этажом выше незаконно установил баллон с газом на балконе. Произошла утечка газа, в результате которой прогремел взрыв. 3-4 этажа в руинах, – рассказывает Александра.

Напомним, что 77-летний мужчина был госпитализирован 6 октября с многочисленными травмами, полученными в результате взрыва. Он скончался в больнице. А тело его супруги спасатели нашли под завалами только вчера, 8 октября.

– Я говорила с ними каждый день. Они были счастливы, что проводят время с маленькой внучкой. Это настоящая трагедия. С собой они даже собаку взяли, потому что не хотели оставлять ее одну. Она тоже погибла, – рассказала Александра.