Погибшие в аварии у Стежарень супруги работали в прокуратуре и «Chișinău Gaz»

Появились новые подробности страшного ДТП на трассе Кишинев – Леушены.

Как оказалось, двое погибших были супругами Павалаки. Женщина, Ольга Павалаки, работала прокурором в мун. Кишинев, а ее муж являлся главой отдела в «Chișinău Gaz».

В этом контексте Генеральная прокуратура выразила соболезнования родственникам погибших супругов, сообщает ziarulnational.md.

— Наши глубокие соболезнования в связи кончиной, в результате трагической аварии, нашей коллеги Ольги Павалаки, прокурора мун. Кишинев, офиса сектора Центр, и ее мужа. Пусть Бог хранит их вечный сон и примет к своим избранным, — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Бывший главный прокурор мун. Кишинев Иван Дьяков также выразил слова соболезнования и охарактеризовал коллегу как «скромного и честного» прокурора, что «редко встречается среди прокуроров».

Напомним, что на этих выходных вблизи села Стежарень произошло страшное ДТП. Автомобиль Skodа столкнулся на высокой скорости с грузовиком. В результате, двое людей, являющиеся супругами, погибли, а еще одна пара, которую они должны были обвенчать, госпитализированы в тяжелом состоянии.