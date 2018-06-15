Поездка в кишиневском троллейбусе едва не обернулась трагедией: “Возле меня чуть не умер человек, а водитель закрыл двери и уехал”

Жёлтый код действует не только на улице, но и в троллейбусах, где температура достигает 30 градусов и в утренние часы. Забитый пассажирами транспорт и отсутствие в нём воздуха превращает поездку в целое испытание на выживание.

В таких условиях сегодня оказались пассажиры троллейбуса №22. Один из них, 30-летний мужчина, упал в обморок из-за страшной духоты в троллейбусе, пишет unimedia.md. Радует, что другие пассажиры не остались равнодушными и молниеносно отреагировали, вытащив мужчину в бессознательном состоянии на улицу, и оказав ему первую медицинскую помощь. К слову, они же и вызвали бригаду скорой помощи. Эта печальная история была опубликована очевидцем в социальных сетях и моментально получила десятки негативных комментариев.

– Больше ногой не ступлю в эти троллейбусы! Сегодня возле меня чуть не умер человек. Он был прямо рядом со мной. Водитель троллейбуса, услышав, что что-то происходит в салоне, открыл дверь. Мы вытащили человека на улицу, паника, просьбы, крики… Несколько человек хотели зайти обратно в троллейбус, но наш дорогой водитель даже не вышел посмотреть, что происходит, закрыл двери и продолжил свой путь, – написал журналист Кристиан Жардан.

Временно исполняющий обязанности директора Управления электротранспорта Кишинёва Дорин Черный сообщил, что в таких ситуациях водитель троллейбуса обязан эвакуировать всех пассажиров и вызвать скорую помощь, а до тех пор, пока бригада не приедет, он не должен покидать места. Кроме этого, водитель транспорта должен и оказать первую медицинскую помощь. То есть, водитель троллейбуса №22 как раз не последовал установленным правилам, а просто закрыл двери и уехал.

Стоит отметить, что Дорин Черный также заявил, что нарушивший правила водитель будет оштрафован после проведения внутреннего расследования.