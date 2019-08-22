Поездка на отдых обернулась мучением: в автобусе без кондиционера не открывались окна (ФОТО)

0

Крайне неудачным оказался для нескольких наших соотечественников путь из Кишинёва в Болгарию. Люди говорят, что в автобусе не было кондиционера, а окна и вовсе не открывались.

Измученные путешественники остановили автобус, устроили скандал и вызвали полицию, пишет protv.md. По словам пассажиров, они забронировали путёвки заблаговременно, но когда сели в автобус и отправились в путь, начали задыхаться от жары. Оказалось, что в автобусе не работает кондиционер.

Некоторым детям в пути стало плохо. Пассажиры попросили водителя остановиться, вызвали полицию и написали коллективную жалобу.

– Автобус полный, были вынуждены остановиться в Бардаре. В автобусе нет ни одного окна, которое открывалось бы, кондиционер не работает. Внутри – как в печке. Детям плохо, пассажиры отказались продолжать путь в таких условиях, – пожаловался один из очевидцев.

Компания, которая должна была доставить туристов в Болгарию, сказала, что не может предоставить другой автобус. Таким образом, некоторые из пассажиров задумались над тем, чтобы вернуться в Кишинёв.