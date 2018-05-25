Поездка к любимой закончилась для рыбничанина госпитализацией

36-летней мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой оказался в неврологическом отделении Центральной районной больницы.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, двое нетрезвых братьев заметили «чужака» во дворе дома 40-летней соседки. Под вымышленным предлогом в виде шести рублей невыплаченного их приятелю долга они затеяли выяснение отношений. Вместе с гостем мужчины проследовали к односельчанину, который должен был подтвердить задолженность. Но пятый участник событий был пьян и спал у себя дома. Не разбудив свидетеля, злоумышленники избили приезжего.

Пострадавший сам вызвал скорую помощь, которая доставила его в лечебное учреждение. Медики сообщили о пациенте в правоохранительные органы.

Участковый инспектор милиции проводит разбирательство по заявлению потерпевшего. Агрессивные братья 25 лет и 31 года дают показания.