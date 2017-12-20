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Поезда из Кишинева в Одессу будут ездить чаще

Поезда из Кишинева в Одессу будут ездить чаще

По случаю зимних праздников “Железная дорога Молдовы” решила увеличить число рейсов в направлении Одессы. 

Так, начиная с 22 декабря 2017 года и по 19 января 2018 года поезд Кишинев – Одесса будет ездить три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Из молдавской столицы поезд отправляется в 08.10, а на место назначения он прибывает в 12.24.

Отметим, что таможенный контроль пассажиры этого поезда проходят только один раз – на железнодорожном вокзале в Кишиневе, до посадки в вагоны, а процедуру не повторяют на границе.

Ранее стало известно, что поезд Кишинев – Москва будет ходить каждый день.

 

 

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