(ОБНОВЛЕНО) Поезд рейса Кишинёв-Одесса протаранил машину: водитель скончался на месте (ФОТО)

(ОБНОВЛЕНО) Поезд рейса Кишинёв-Одесса протаранил машину: водитель скончался на месте (ФОТО)

Страшная трагедия произошла сегодня, 15 сентября, в Новоаненском районе. Водитель скончался после того, как в автомобиль, которым он управлял, врезался поезд рейса Кишинёв-Одесса.

По данным полиции, авария случилась вблизи населённого пункта Варница. Водитель автомобиля марки Dacia Duster проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. В результате этого поезд рейса Кишинёв-Одесса врезался в левую сторону автомобиля. От полученных травм водитель скончался на месте.

Как сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Новых Анен Корина Репещук, погибшему был 61 год, родом он из села Фарладены Каушанского района. Кроме того, выяснилось, что он был сотрудником Таможенной службы. По словам родственников, в ночь перед трагедией мужчина был на смене, а под утро выехал домой.

Все обстоятельства трагедии выясняются, передаёт deschide.md.

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