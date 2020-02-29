(ОБНОВЛЕНО) Поезд протаранил машину в Новых Аненах: один человек погиб (ФОТО)

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Жуткое ДТП произошло сегодня, 29 февраля, на железнодорожных путях вблизи села Флорены Новоаненского района.

Согласно полученным данным, поезд протаранил автомобиль марки Mercedes. В результате ДТП один человек погиб, ещё трое были доставлены в больницу, передаёт deschide.md.

Поезд протаранил автомобиль со стороны водителя, который в результате этого скончался. По данным полиции, женщина и двое детей были доставлены в больницу с различными травмами, передаёт tv8.md.

Обстоятельства аварии выясняются.