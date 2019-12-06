Поезд протаранил машину такси: есть пострадавшие (ФОТО)

Поезд протаранил машину такси: есть пострадавшие (ФОТО)

Водитель машины службы такси и его пассажирка были доставлены в больницу после того, как в автомобиль, на котором они ехали, врезался грузовой поезд. Авария произошла минувшим вечером на железнодорожном переезде в посёлке Добружа муниципия Кишинёв.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, поезд врезался в автомобиль марки Toyota, которая принадлежит службе такси. В результате столкновения машина превратилась в груду металла, а водитель и пассажир были в срочном порядке доставлены в больницу. За рулём машины находился 22-летний водитель, а его пассажиркой была 19-летняя девушка.

Согласно предварительным данным, виновным в аварии является водитель такси, он нарушил ПДД. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

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