Поезд “Кишинёв-Москва” столкнулся с автомобилем в Страшенах: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла сегодня утром около села Пэнэшешть Страшенского района. Поезд “Кишинёв-Москва” сбил автомобиль, пересекавший железнодорожные пути.

На место происшествия прибыл отряд спасателей. В результате столкновения водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте, передаёт publika.md.

По словам пресс-офицера Инспектората полиции Страшен Кристины Викол, инцидент произошёл из-за того, что погибший проигнорировал звуковые и световые сигналы, запрещающие движение через железнодорожные пути.

Обстоятельства инцидента выясняются.