Поезд “Кишинёв-Москва” столкнулся с автомобилем в Страшенах: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Поезд “Кишинёв-Москва” столкнулся с автомобилем в Страшенах: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла сегодня утром около села Пэнэшешть Страшенского района. Поезд “Кишинёв-Москва” сбил автомобиль, пересекавший железнодорожные пути.

На место происшествия прибыл отряд спасателей. В результате столкновения водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте, передаёт publika.md.

По словам пресс-офицера Инспектората полиции Страшен Кристины Викол, инцидент произошёл из-за того, что погибший проигнорировал звуковые и световые сигналы, запрещающие движение через железнодорожные пути.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md