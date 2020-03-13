Поезд Кишинёв – Яссы временно прекращает курсировать из-за ситуации с коронавирусом

Поезд Кишинёв – Яссы временно прекращает курсировать из-за ситуации с коронавирусом

Поезд Кишинёв – Яссы с завтрашнего дня, 14 марта, временно прекращает курсировать из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы».

– В связи с существенным сокращением числа пассажиров с 14 марта прекращает курсировать поезд 821/1051-1052/822 Кишинёв – Яссы (станция Сокола), – говорится в сообщении ЖДМ.

Поезд возобновит сообщение между Кишинёвом и Яссами со 2 апреля 2020 года.

Напомним, что власти Румынии решили закрыть ряд контрольно-пропускных пунктов, в том числе два на границе с Молдовой. Таким образом, въезд в Румынию со стороны Молдовы невозможен через КПП «Оанча-Кагул» и КПП «Рэдэуць-Прут-Липкань».

 

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