Поезд “Кишинёв-Яссы” будет останавливаться в Калараше

Поезд “Кишинёв-Яссы” будет останавливаться в Калараше

Поезд, следующий из Кишинёва в Яссы, будет делать остановку в Калараше. Изменения вступят в силу 9 декабря. По данным Министерства экономики и инфраструктуры, данное решение было принято по просьбе граждан.

Поезд отправляется в 06:10 из Кишинёва и прибывает в Калараш в 07:02. В 07:06 поезд отбывает от станции и прибывает в Яссы в 10:15, передаёт publika.md.

Цена поездки на участке от Калараша до пункта назначения составляет от 70 до 100 леев. Поезд курсирует по субботам и воскресеньям, а из Ясс отправляется в 17:42.

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