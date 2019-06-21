Поезд “Кишинёв-Яссы” будет курсировать 3 раза в неделю: сколько стоят билеты

Поезд “Кишинёв-Яссы” будет курсировать 3 раза в неделю: сколько стоят билеты

Все желающие посетить этим летом Яссы смогут сделать это на современном поезде, который будет ходить три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд отправляется со столичного железнодорожного вокзала в 06.10 и возвращается обратно в Кишинёв в 21.27, пишет regional.md. Билеты для вагонов I класса стоят 130 леев. Во II классе – 100 леев, в III классе – 90 леев. К услугам пассажиров поезда – бесплатный Wi-Fi и кондиционер.

Билеты можно приобрести в кассах вокзала, а также онлайн.

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