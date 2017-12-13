Поезд №66/65 Кишинев-Москва могут отменить (ВИДЕО)

Украинские власти рассматривают вопрос прекращения ж/д сообщения с Россией, а поезд №66/65 Кишинев-Москва является на сегодняшний день единственным российским поездом, курсирующим транзитом по территории Украины.

После того, как Россия пустила поезда в обход Украины, “Укрзализныця” также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ. Об этом в комментарии “112 Украина” заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

– Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас “Укрзализныцей”. Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие – грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению “Кишинев-Москва” и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного “Укрзализныцей”, мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характер, – сказал он.

Поезд №66/65 ездит по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям из Кишинева в Москву, а во вторник, четверг и в субботу – в обратном направлении.