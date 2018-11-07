Поехали на стройку, а попали в рабство: молдаван заставляли работать в Польше и Швеции через угрозы и насилие

Пограничная полиция Польши арестовала 42-летнего поляка, принуждавшего к работе на стройках 540 человек, которые в общей сложности не получили более 1 млн евро за проделанный труд.

Преступная деятельность гражданина Польши была зафиксирована местными правоохранителями в прошлом году во время проверки фирмы в Вейхерово, пишет lyberti.com. Мужчина находил по объявлениям строителей, среди которых были граждане Молдовы, Украины, Грузии и Белоруссии, и нанимал их на работу. Сначала рабочие были задействованы в деятельности фирмы своего босса, а после, в результате отбора, самые ответственные и манипулируемые направлялись на строительные работы в Польшу, а также в Швецию.

Согласно материалам дела, сотрудники не работали на основании контрактов или подписывали контракты на непонятном им языке. Работодатель забирал их паспорта и другие документы, а зарплату не выплачивал вовсе или выплачивал незначительные суммы. Каждый раз, когда рабочие напоминали о деньгах, им начинали угрожать депортацией или писали псевдожалобы в полицию о кражах, чтобы припугнуть. Работодатель организовывал обязательные встречи с рабочими, в ходе которых угрожал, унижал, оскорблял и даже избивал своих подчинённых.

По данным уголовного дела, в период с 2016 по 2018 годы мужчина таким образом эксплуатировал труд не менее 540 человек, которым должен был выплатить более 1 млн евро. На сэкономленные деньги он поддерживал развитие своего официального бизнеса. По данным полиции, в мошеннической схеме были задействованы ещё 2 женщины, которые проделывали банковские операции сотен банковских счетов для покрытия финансовых источников.

Обвиняемому инкриминируется торговля людьми. Ему грозит 3 года лишения свободы. А женщины обвиняются в преступлении по отмыванию денег, которое наказывается 10-ю годами тюрьмы.