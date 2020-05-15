Поехал в столицу и не вернулся: жителя Оргеева ищут более недели

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49-летний житель села Клишова Веке Оргеевского района ушёл из дома и не вернулся. 7 мая Вячеслав Гужа отправился в Кишинёв к родственникам, и с тех пор о нём ничего не известно.

По словам дочери пропавшего, которая находится за границей, отец сказал, что едет навестить сестру. Однако до Кишинёва Вячеслав не добрался, пишет publika.md, а его телефон выключен.

Девушка говорит, что у её отца были некоторые проблемы с памятью. Родственники обратились с заявлением в полицию, однако поиски пока ни к чему не привели.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Вячеслава, просят связаться с родственниками пропавшего по телефону: 068 49 50 55.

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