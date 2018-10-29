Поджог не исключён: в Тирасполе по неизвестным причинам загорелся припаркованный автомобиль

Поджог не исключён: в Тирасполе по неизвестным причинам загорелся припаркованный автомобиль

Пожар произошёл в понедельник ранним утром во дворе дома, расположенного на улице Ларионова.

По данным МВД Приднестровья, загорелся припаркованный Audi. Обеспокоенные жильцы многоэтажки позвонили в службу пожаротушения.

Благодаря тому, что соседи незамедлительно проинформировали пожарных, а также благодаря профессиональным действиям сотрудников СВПЧ автомобиль удалось спасти от полного выгорания. В иномарке пламенем повреждены моторный отсек и частично салон.

Сотрудники Госпожнадзора рассматривают 2 причины возгорания – короткое замыкание электропроводки и поджог. Сумма материального ущерба, нанесённого 58-летней автовладелице, устанавливается. Проводится разбирательство.

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