Поджог не исключён: эксперты установили основные причины крупного пожара на складе в Страшенах

Поджог не исключён: эксперты установили основные причины крупного пожара на складе в Страшенах

Экспериментальная противопожарная лаборатория Генерального инспектората гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций установила три основные причины возгорания на складе в Страшенах.

Ранее мы сообщали, что крупный пожар случился вечером 21 мая в нескольких помещениях склада, расположенного вблизи города Страшены. Огонь охватил около 1500 квадратных метров помещения, была значительно повреждена техника, расположенная в складе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, после проведённых исследований специалисты вынесли три основные причины возгорания. Первая из них – это замыкание в электросети, вторая – неосторожное обращение с открытым огнём, а третья – поджог.

На данный момент специалисты лаборатории работают над выявлением всех обстоятельств пожара и вскоре огласят финальную версию возгорания, а итоговое заключение будет передано правоохранительным органам.

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