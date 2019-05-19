Поджог или случайность? Сразу несколько машин горели в Кишиневе минувшей ночью

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Минувшей ночью сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций дважды были задействованы в тушении возгораний автомобилей.

Первый инцидент произошел в 01.40 во дворе дома по улице Хынчешть, 142/2. На место происшествия прибыли две бригады пожарных, которые установили, что горит припаркованный автомобиль марки “Mercedes-Benz”. Сотрудникам ГИЧС удалось в кратчайшие сроки справиться с возгоранием, которое уничтожило порядка 80% машины, частично повредив и другие автомобили.

Второй инцидент произошел в 02.49 на улице Алеку Руссо, 61/6. По данным ГИЧС, загорелись сразу 4 машины, а пламя затронуло еще 3 автомобиля, припаркованных поблизости. В результате пожара полностью сгорела машина “Renault Kadjar”, а еще 6 автомобилей частично были повреждены.

В результате инцидентов пострадавших нет. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.