Поджёг сарай и дом сожительницы: злоумышленника ожидает суд

0

В Григориопольском районе расследуют уголовное дело по факту умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества, совершённого путём поджога.

Как сообщает novostipmr.com, 25 апреля 42-летний житель села Бычок на почве личных неприязненных отношений к своей гражданской супруге умышленно поджёг сарай и дом, в котором они жили. Огнём была уничтожена большая часть домовладения.

Мужчина ранее был неоднократно судим за различные преступления, в том числе и особо тяжкие, пишет источник. Суд удовлетворил ходатайство следствия о содержании подозреваемого под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.