Подземные переходы Кишинева будут отремонтированы в сотрудничестве с предпринимателями

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Об этом в ходе передачи на одном из телеканалов заявил столичный генпримар Ион Чебан

Он рассказал, что впервые в истории Кишинева местные власти провели встречи со многими экономическими агентами из разных областей деятельности, в том числе из сферы строительства, HORECA и др.

В ходе диалога с предпринимателями было принято решение о создании концептуального «Фонда развития Кишинева». Менеджерами этого фонда станут проверенные местные компании, а также внешние партнеры, которые инвестируют в Кишинев.

– Есть люди, которые хотят вложить собственные деньги без каких-либо обязательств, но есть и такие, которые хотят получить коммерческие площади в этих подземных переходах, – отметил Чебан.

Столичный градоначальник подчеркнул, что для исключения подозрений в наличии коррупционной составляющей или какой-либо “подковёрной” деятельности вся необходимая документация будет представлена в электронном виде.