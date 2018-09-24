Подвыпивший житель Тирасполя оступился и упал в костер

Отдых на природе завершился для 44-летнего жителя столицы в реанимационном отделении.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, находясь в компании приятелей в лесополосе микрорайона Октябрьский, подвыпивший мужчина не удержался на ногах и упал в костёр. Прибывшая по вызову мужчин бригада скорой помощи доставила горожанина в ГУ «РКБ».

Медики госпитализировали тираспольчанина с ожогами 12% тела и черепно-мозговой травмой. По факту происшествия ведётся разбирательство. Обстоятельства случившегося устанавливаются.