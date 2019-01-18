Подвыпивший житель Теленешт набросился на односельчанина с топором: жертва в больнице

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54-летний мужчина попал в больницу после того, как его 20-летний приятель несколько раз ударил его топором в область коленей. Инцидент произошёл вечером 17 января в одном из сёл Теленештского района.

Молодой человек вместе с 48-летним другом пришёл навестить жертву. Как пишет deschide.md, гости находились в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возник конфликт: хозяин поссорился с 48-летним гостем и ударил того кулаком. 20-летний парень заступился за приятеля и набросился на хозяина дома с топором, которым неоднократно ударил мужчину в области коленей. Соседи, услышавшие шум, вызвали полицию.

Сотрудник пресс-службы Главной инспекции полиции Мариана Бециву рассказала, что жертву доставили ​​в районную больницу Теленешт с 6 ранами на обеих ногах. 48-летнего мужчину задержали, а 20-летнему нападавшему удалось сбежать.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование трагического случая.