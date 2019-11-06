Подвыпивший тираспольчанин угнал машину, чтобы покататься по ночному городу

Подвыпивший тираспольчанин угнал машину, чтобы покататься по ночному городу

Ночью 5 ноября патруль ДПС остановил автомобиль Mitsubishi на одной из улиц Тирасполя. Молодой мужчина вышел из машины и попытался скрыться. Сотрудники ГАИ его задержали.

Водитель, 24-летний житель Первомайска, пояснил, что взял родительскую машину покататься, а сбежать решил потому, что у него не было прав. От мужчины исходил запах спиртного. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что автомобиль угнан, пишет mvdpmr.org.

На чужом автомобиле пьяный мужчина проехал несколько кварталов. К счастью, его вовремя остановили. По факту угона было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы.

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