Подвыпивший таксист заснул за рулём и протаранил чужое авто (ВИДЕО)

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Водитель такси, севший за руль в нетрезвом состоянии, заснул во время движения. В результате мужчина врезался в автомобиль, припаркованный на одной из улиц в секторе Ботаника. 33-летний нарушитель признал свою вину.

Мужчина навещал родственников, после чего сел за руль, чтобы отвезти машину своему напарнику, пишет publika.md. Тест на алкоголь показал 10-кратное превышение нормы.

Обстоятельства инцидента выясняются. Нарушителю грозит штраф на сумму до 43 000 леев и лишение права на управление автомобилем на срок до 5 лет.