Подвыпивший студент из Дубоссар получил серьёзные травмы, пытаясь выйти на улицу через окно

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Направился за сигаретами, а оказался на больничной койке 18-летний учащийся Дубоссарского индустриального техникума. Всё произошло поздней ночью.

Подвыпивший молодой человек решил сходить в магазин. Двери общежития были закрыты, но это не остановило парня. Спускаясь со второго этажа через открытое окно своей комнаты, он оступился и упал на бетон, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы. Медики диагностировали у него политравму, закрытый перелом наружных лодыжек обеих ног.