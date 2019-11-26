Подвыпивший студент из Дубоссар получил серьёзные травмы, пытаясь выйти на улицу через окно

Подвыпивший студент из Дубоссар получил серьёзные травмы, пытаясь выйти на улицу через окно

Направился за сигаретами, а оказался на больничной койке 18-летний учащийся Дубоссарского индустриального техникума. Всё произошло поздней ночью. 

Подвыпивший молодой человек решил сходить в магазин. Двери общежития были закрыты, но это не остановило парня. Спускаясь со второго этажа через открытое окно своей комнаты, он оступился и упал на бетон, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы. Медики диагностировали у него политравму, закрытый перелом наружных лодыжек обеих ног.

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