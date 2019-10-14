Подвыпивший сельчанин попал под колёса авто (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в Бендерах в субботу вечером, 12 октября. Таксист, управляя Toyota, совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Как пояснил инспекторам 56-летний водитель, в сумерках он не заметил пешехода. Пострадавшего 50-летнего жителя села Шипка Григориопольского района госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы. У него диагностирован перелом левого плеча и рана теменной области, пишет mvdpmr.org.

Установлено, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.