Подвыпивший сельчанин попал под колёса авто (ФОТО)

Подвыпивший сельчанин попал под колёса авто (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Бендерах в субботу вечером, 12 октября. Таксист, управляя Toyota, совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Как пояснил инспекторам 56-летний водитель, в сумерках он не заметил пешехода. Пострадавшего 50-летнего жителя села Шипка Григориопольского района госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы. У него диагностирован перелом левого плеча и рана теменной области, пишет mvdpmr.org.

Установлено, что гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md